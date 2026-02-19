Visite Démonstration à la Savonnerie à Cardaillac Cardaillac
Visite Démonstration à la Savonnerie à Cardaillac
le Mercadiol Cardaillac Lot
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-07-14 10:30:00 à 2026-07-16 12:00:00
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30
La savonnerie de Cardaillac vous ouvre ses portes ! Venez découvrir les secrets de la fabrication du savon à froid !
le Mercadiol Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 79 60 62 77
English :
The Cardaillac soap factory opens its doors to you! Come and discover the secrets of cold process soapmaking!
