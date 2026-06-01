Festival Les Envolées – lecture à voix haute « Pochette surprise » Parc Saint-Cyr Rennes Dimanche 14 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e aute…

_**Les Envolées**_, c’est une trentaine de rendez-vous qui témoignent du travail créatif réalisé toute l’année par les adhérentes et adhérents des ateliers de La Paillette.

Pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers au coeur du parc Saint-Cyr. _Les Envolées,_ c’est aussi et surtout des moments conviviaux à partager et des surprises à chaque édition !

**Lecture à voix haute “Pochette surprise”**

Pour cette dernière lecture publique de la saison, les lecteur·trice·s de l’atelier Lecture à voix haute de La Paillette vous invitent à venir écouter en famille ou entre ami·e·s le texte d’un·e auteur·trice « surprise » autour des écritures ultramarines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

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02 99 59 88 88 accueil@la-paillette.net https://www.la-paillette.net/

Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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