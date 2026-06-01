Festival Les Envolées – spectacle « CHLRDCN : Trop beau pour y voir », Théâtre de la Paillette, Rennes

Festival Les Envolées – spectacle « CHLRDCN : Trop beau pour y voir » Dimanche 7 juin, 16h30 Théâtre de la Paillette Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les Envolées, c’est une trentaine de rendez-vous qui témoignent du travail créatif réalisé toute l’année par les adhérentes et adhérents des ateliers de La Paillette.

Pièces de théâtre, spectacles de danse, concerts et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers au coeur du parc Saint-Cyr. Les Envolées, c’est aussi et surtout des moments conviviaux à partager et des surprises à chaque édition !

Spectacle “CHLRDCN : Trop beau pour y voir”

Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone. Dans ce thrilleur écologique qui dénonce ce scandale sanitaire, se croisent humour, politique, fiction et réalité à travers différentes époques.

Théâtre de la Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lapaillette.mapado.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 88 88 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@la-paillette.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-paillette.net/ »}]

Après la mort de son oncle Josuah, Zoé revient en Guadeloupe soutenir sa famille qui a travaillé toute sa vie dans les plantations de bananes et a été empoisonnée par la chlordécone. Dans ce thrilleu… Festival Spectacle

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