Festival Les Fadas du Barouf (23ème édition) Pons

Festival Les Fadas du Barouf (23ème édition)
Esplanade du Château Pons Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
2026-07-04
Toute l’équipe du Festival des Fadas du Barouf sont heureux de vous annoncer leur 23
ème édition avec une superbe programmation musicale.
.
Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesfadasdubarouf@yahoo.fr
English :
The entire Festival des Fadas du Barouf team is delighted to announce its 23
th edition with a superb musical program.
