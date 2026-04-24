Pons

Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge

Esplanade du Château Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 et à l’occasion du marché nocturne, concert festif gratuit à 20h, par le groupe U/NO .



Tout public

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Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 and the night market, free festive concert at 8pm, by the group U/NO .



Open to all

L’événement Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge Pons a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge