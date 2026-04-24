Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge Pons
Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge Pons vendredi 10 juillet 2026.
Pons
Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge
Esplanade du Château Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 et à l’occasion du marché nocturne, concert festif gratuit à 20h, par le groupe U/NO .
Tout public
.
Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 contact@haute-saintonge.org
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English :
As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 and the night market, free festive concert at 8pm, by the group U/NO .
Open to all
L’événement Concert festif U/No Estivales de Haute-Saintonge Pons a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge
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