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Balades Sonores et Sensorielles Hôpital des Pèlerins Pons

Balades Sonores et Sensorielles Hôpital des Pèlerins Pons vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Hôpital des Pèlerins

Adresse : 70 rue Georges Clemenceau

Ville : 17800 Pons

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 8 8 8

Pons

Balades Sonores et Sensorielles

Hôpital des Pèlerins 70 rue Georges Clemenceau Pons Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24

Balades sonores et sensorielles avec Florence Chaillou au jardin des plantes médicinales de l’Hôpital des Pèlerins.
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Hôpital des Pèlerins 70 rue Georges Clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47  tourisme@haute-saintonge.org

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English :

Audio and sensory walks with Florence Chaillou at the medicinal plant garden of the Hôpital des Pèlerins.

L’événement Balades Sonores et Sensorielles Pons a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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