Balades Sonores et Sensorielles Hôpital des Pèlerins Pons
Balades Sonores et Sensorielles Hôpital des Pèlerins Pons vendredi 10 juillet 2026.
Pons
Balades Sonores et Sensorielles
Hôpital des Pèlerins 70 rue Georges Clemenceau Pons Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24
Balades sonores et sensorielles avec Florence Chaillou au jardin des plantes médicinales de l’Hôpital des Pèlerins.
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Hôpital des Pèlerins 70 rue Georges Clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 tourisme@haute-saintonge.org
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English :
Audio and sensory walks with Florence Chaillou at the medicinal plant garden of the Hôpital des Pèlerins.
L’événement Balades Sonores et Sensorielles Pons a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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