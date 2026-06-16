Festivités du 14 juillet à Pons Mairie de Pons Pons mardi 14 juillet 2026.

Pons

Festivités du 14 juillet à Pons

Mairie de Pons Esplanade du Château Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La mairie de Pons vous propose la traditionnelle cérémonie de la Fête Nationale. Concerts en soirée et bien évidemment à 23h le traditionnel feu d’artifice du 14 Juillet.

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Mairie de Pons Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr

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English :

The City of Pons invites you to its traditional National Day celebration. There will be evening concerts and, of course, the traditional July 14 fireworks display at 11 p.m.

L’événement Festivités du 14 juillet à Pons Pons a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge