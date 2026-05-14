Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’ Quartier St Vivien Pons
Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’ Quartier St Vivien Pons vendredi 19 juin 2026.
Pons
Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’
Quartier St Vivien Place de l’église St-Vivien Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Le comité des fêtes du quartier Saint Vivien, vous annonce sa frairie de 3 jours.
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Quartier St Vivien Place de l’église St-Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 66 66 06
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English :
The Comité des fêtes du quartier Saint Vivien is pleased to announce its 3-day festival.
L’événement Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’ Pons a été mis à jour le 2026-05-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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