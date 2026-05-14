Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’ Quartier St Vivien Pons

Pons

Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’

Quartier St Vivien Place de l’église St-Vivien Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Le comité des fêtes du quartier Saint Vivien, vous annonce sa frairie de 3 jours.

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Quartier St Vivien Place de l’église St-Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 66 66 06

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English :

The Comité des fêtes du quartier Saint Vivien is pleased to announce its 3-day festival.

L’événement Fête du quartier St-Vivien ‘Concours Vélos Fleuris’ Pons a été mis à jour le 2026-05-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge