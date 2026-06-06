Programme de la Micro-folie de Pons Jardin Public de Pons Pons
Programme de la Micro-folie de Pons Jardin Public de Pons Pons mercredi 8 juillet 2026.
Pons
Programme de la Micro-folie de Pons
Jardin Public de Pons Chapelle Saint-Gilles, jardin public Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Une Micro-Folie de Pons est un dispositif culturel porté par le ministère de la Culture et coordonné par le Parc de la Villette, qui se compose d’un Musée Numérique et d’un espace de Réalité Virtuelle.
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Jardin Public de Pons Chapelle Saint-Gilles, jardin public Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr
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English :
Une Micro-Folie de Pons is a cultural initiative supported by the French Ministry of Culture and coordinated by the Parc de la Villette, comprising a Digital Museum and a Virtual Reality space.
L’événement Programme de la Micro-folie de Pons Pons a été mis à jour le 2026-06-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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