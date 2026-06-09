Festival Les Films à Roulettes Montreuil-Bellay
Festival Les Films à Roulettes Montreuil-Bellay vendredi 4 septembre 2026.
Montreuil-Bellay
Festival Les Films à Roulettes
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Le Festival des Films à Roulettes revient pour une 11ème édition.
Événement incontournable de la rentrée, le Festival des Films à Roulettes revient pour une 11ème édition pleine de surprises.
Pour l’occasion, le Prieuré des Nobis se transformera en un véritable village du cinéma, scénographié aux couleurs du thème 2026 animal.
Au programme projections en plein air et en salle, spectacle vivant, concert, ateliers et animations pour petits et grands, ciné-goûter pour les plus jeunes…
Deux jours festifs où cinéma, culture et convivialité se rencontrent dans un décor imaginé spécialement pour l’événement.
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026. .
3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
The Festival des Films à Roulettes returns for its 11th edition.
L’événement Festival Les Films à Roulettes Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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