Festival les instants baroques du Lot Ensemble Archipel Consort Thégra

Festival les instants baroques du Lot Ensemble Archipel Consort

1 Rue du Tour d Église Thégra Lot

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion du 370e anniversaire de la naissance de Marin Marais, grand violiste du tournant du 18e siècle, Archipel redonne vie aux suites de pièces à 3 violes de son quatrième livre de pièces, publié en 1717. Livre de la maturité, il contient par exemple la célèbre suitte d’un goût étranger , ainsi que ces emblématiques pièces à 3 violes, rassemblées à la fin du livre en deux suites de danses.

D’un prélude expansif et virtuose à une sarabande plaintive en passant par des danses paysannes au caractère bien trempé, ces suites d’une construction remarquables et d’une écriture raffinée mettent en valeur la viole de gambe dans toute sa palette expressive. Le théorbe apporte de la profondeur et une ouverture harmonique, sans faire perdre son caractère intimiste à ce concert de chambre. Ces suites sont mises en regard avec un trio de Marin Marais, composé au début de sa carrière pour deux instruments de dessus et basse. Rarement jouées en concert, nous avons choisi de faire entendre le trio en do mineur sur les basses de viole, pour un caractère d’autant plus mélancolique et poignant, tout comme dans l’air magnifique de la Jeune Iris, composé par Jean-Baptiste Lully qui est rajouté au programme

Attachées à l’égale mise en valeur de chaque voix, comme cela est d’usage en consort, les trois violistes jouent tour à tour la mélodie ou la basse, et tissent une conversation musicale, au rythme des échanges et de la parole qui circule. Ce dispositif met en valeur le timbre de chaque instrument, et spatialise le discours musical, pour plus de richesse acoustique !

.

English :

On the occasion of the 370th anniversary of the birth of Marin Marais, the great violinist of the turn of the 18th century, Archipel revives the suites of pieces for 3 viols from his fourth book of pieces, published in 1717

