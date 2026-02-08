Fête de la noix Thégra

Fête de la noix

Le Bourg Thégra Lot

La commune de Thégra vous présente sa nouvelle édition de la Fête de la noix avec de nombreux exposants Animations, bandas, manèges, moulin à l'huile de Noix, fabrication d'huile, fabrication de jus de pommes au pressoir, pain cuit au feu de bois, tours de calèche et manèges pour les enfants Exposition de voitures anciennes et tracteurs Gratuit Restauration sur place et menu spécial au restaurant l'Artigal!

Le Bourg Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 75 22 01 88

The commune of Thégra presents its new edition of the Walnut Festival with numerous exhibitors Entertainment, bandas, merry-go-rounds, walnut oil mill, oil making, apple juice making at the press, bread baked in a wood-fired oven, horse-drawn carriage rides and merry-go-rounds for children Exhibition of vintage cars and tractors Free Catering on site and special menu at the restaurant l'Artigal!

