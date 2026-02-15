Festival Les instants baroques du Lot

Thégra Lot

Début : 2026-05-31

fin : 2026-10-18

2026-05-31

Cette exposition inédite présente 20 reproductions de tableaux datant de l’époque baroque et mettant en scène des instruments emblématiques des XVIIe et XVIIIe siècles

Cette exposition inédite présente 20 reproductions de tableaux datant de l’époque baroque et mettant en scène des instruments emblématiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle propose une immersion visuelle et sonore grâce à une mise en espace vidéo et audio. Une expérience enrichissante pour les amateurs de musique et d’histoire de l’art. Se voulant itinérante, l’exposition sera présentée dans un premier temps à l’espace numérique de la médiathèque de Gramat puis, à l’automne, au château de Castelnau-Bretenoux.

Thégra 46500 Lot Occitanie +33 6 79 08 94 85 lesinstantsbaroquesdulot@gmail.com

English :

This unique exhibition presents 20 reproductions of paintings from the Baroque period featuring emblematic instruments from the 17th and 18th centuries

