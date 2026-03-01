Festival Les instants baroques du Lot Music for a while par l’Ensemble Ensemble Céladon Prudhomat

Festival Les instants baroques du Lot Music for a while par l’Ensemble Ensemble Céladon

L’Ensemble Céladon a été créé par Paulin Bündgen, contre-ténor, il y a 26 ans. Fort de son expérience, l’Ensemble a construit son identité avec une volonté d’insuffler une grande part de modernité aux musiques anciennes, faisant le pari de rendre ces répertoires accessibles aujourd’hui, à tous et toutes, dans l’immédiateté de notre époque. Ainsi, il questionne et réinvente sans cesse le format de ses concerts mise en scène, spatialisation, ou mélange de genres sont autant de clés dont s’empare l’Ensemble pour créer cette identité fraîche qui lui est propre. Après les collaborations originales avec des artistes de renom comme Jean-Philippe Goude, Kyrie Kristmanson ou Michael Nyman, l’Ensemble qui compte 11 disques enregistrés (le prochain sera enregistré en 2026) voyage en musique des places de villages aux festivals les plus prestigieux en France et à l’international avec la même énergie et la même justesse qu’il y a 26 ans !

