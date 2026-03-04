Festival « Les Jeunes parmi le Jazz », Ferme Marignac – Salle La Plage, Genève

Festival « Les Jeunes parmi le Jazz » 13 et 14 mars Ferme Marignac – Salle La Plage

CHF 15.-/10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Nous sommes ravi.es d’annoncer la 32ᵉ édition du festival « Les Jeunes Parmi le Jazz », qui revient cette année dans un format exceptionnel : deux soirées intenses, concentrées sur un seul week-end, pour mettre à l’honneur la nouvelle génération de musiciennes et musiciens.

Au programme :

Des concerts vibrants,

Des talents émergents,

Une créativité débordante,

Et toute l’énergie des élèves des ateliers jazz des collèges De Saussure, Claparède, André-Chavanne et de l’École de culture générale Jean-Piaget.

Accompagnés et encouragés par des professeurs bienveillants, ces jeunes artistes monteront sur la scène de La Plage pour partager le résultat de leur travail, leurs explorations sonores et leur passion pour un jazz vivant, audacieux et résolument tourné vers l’avenir. Une occasion unique de découvrir les voix et les instruments qui feront peut-être la scène musicale de demain !

Ferme Marignac – Salle La Plage Av Eugène-Lance 28, 1212 Grand-lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève

Une rencontre musicale entre les jeunes et le jazz sous toutes ces formes !

