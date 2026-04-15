Le FMAC prête deux œuvres à l’exposition anniversaire de Documents d’artistes Genève, Autre lieu, Genève

Le FMAC prête deux œuvres à l’exposition anniversaire de Documents d’artistes Genève 16 avril – 17 mai Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Le réseau Documents d’artistes fédère les associations régionales et locales à soutenir leurs actions en faveur de la création contemporain et à accompagner les artistes professionnel·les dans la diffusion de leur travail auprès d’un large public.

Le 16 avril 2021 naissait l’antenne genevoise de cette plateforme ; cinq ans plus tard, le 16 avril 2026, Five Years, Stuck on My Eyes ouvre ses portes au Commun. Curatée par Marie Bassano, Laurence Favez, Jill Gasparina et Caroline Honorien, l’exposition présentera une constellation d’artistes dans un théâtre cosmique, un paysage lunaire à la Méliès. L’occasion pour le FMAC de prêter deux œuvres de sa collection, la vidéo L’Épée du Soleil du Gentil Garçon et la série Inventaire des gestes invisibles de Lauren Huret.

Du 17 avril au 17 mai 2026

Vernissage le 16 avril 2026, dès 18h

Le Commun, rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

Horaires d’ouverture : De mercredi à dimanche, de 14h à 19h

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

L’exposition Five Years, Stuck on My Eyes ouvre ses portes au Commun pour marquer toutes ces années d’engagement en faveur de la scène artistique contemporaine genevoise.

Le Gentil Garçon, L’Epée du Soleil, 2023, vidéo, Collection FMAC