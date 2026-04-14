Visite Art et Son, Musée d’art et d’histoire, Genève

Visite Art et Son Jeudi 16 avril, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00

Un parcours de la collection qui lie œuvres de la collection et archives sonores du Festival, en compagnie de Stéphanie-Aloysia Moretti, responsable de programmation et curation pour le Montreux-Jazz Festival

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite thématique

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