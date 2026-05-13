Nuit des Musées au MEG : Bingo Drag, MEG, Genève

Nuit des Musées au MEG : Bingo Drag Samedi 30 mai, 20h30, 22h15 MEG

CHF 10.-/CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T22:15:00+02:00 – 2026-05-30T23:15:00+02:00

Satine Morningstar et Arachnée vous accueille pour un Bingo Drag inoubliable!

Une soirée conviviale et joyeuse, mêlant l’art du drag au célèbre jeu du bingo/loto.

Performances, rires et nombreux lots rythmeront cet événement! Venez comme vous êtes, prenez un carton et laissez-vous embarquer pour la session de bingo la plus fun que vous ayez vécu!

Dès 10 ans.

Nombre de places limitées : premier-e arrivé-e, premier-e servi-e, dans la limite des places disponibles.

2 horaires proposés :

De 20h30 à 21h30

De 22h15 à 23h15

Artistes :

Satine Morningstar : Sauterelle raffinée à la taille corseté, elle sort enfin du terrier d’Alice aux pays des merveilles pour vous plonger dans son univers singulier. Aussi couture qu’absurde, ses looks féeriques et son aura mystique vont vous faire chavirer. À consommer avec modération.

Arachnée : Drag sombre et pulpeux, inspiré par les araignées, l’horreur et le glamour noir.Elle tisse sa toile entre sensualité et malaise, hypnotise les regards et transforme la peur en désir.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dans le cadre de la Nuit des musées de Genève 2026. Bingo drag participatif et joyeux. Auditorium. Samedi 30 mai à 20h30 et 22h15.

Satine Morningstar