Festival Les Malins Plaisirs, Théâtre de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Festival Les Malins Plaisirs 4 – 16 août Théâtre de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T00:00:00+02:00 – 2026-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-16T00:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:59:00+02:00

A ville singulière, festival original : Les Malins Plaisirs sont la seule manifestation sur la Côte d’Opale à proposer aux vacanciers ce joyeux éventail de théâtre, musique, chansons et impromptus, dans le ravissant petit théâtre de Montreuil ainsi que dans les cours, les cafés et les restaurants – et même dans les communes environnantes, en de pittoresques promenades qui combinent découverte décontractée du patrimoine, repas sur le pouce et spectacle sous les étoiles.

Festival de création, il rassemble en résidence des artistes professionnels – metteurs en scène, chefs d’orchestre, chanteurs, comédiens, musiciens, auteurs, décorateurs, costumiers – pour réaliser et accueillir de nombreux spectacles au théâtre de Montreuil, mais aussi pour proposer au public des œuvres moins connues de salon ou de chambre dans les hôtels particuliers de la ville, des sérénades devant le théâtre… Dans la semaine, le festival part aux champs et les Muses Buissonnières font des plus jolis villages du Montreuillois des théâtres champêtres. Enfin l’Ecole du goût propose à chacun des rencontres privilégiées avec les artistes dont les productions sont à l’affiche le jour même.

Théâtre de Montreuil-sur-Mer Place. du Théatre 62170Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesmalinsplaisirs.com/les-festivals/lesmalinsplaisirs/ »}]

Un joyeux éventail de théâtre, musique, chansons et impromptus Théâtre Musique

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