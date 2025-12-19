Festival les mardis de l’orgue Merklin Orgue et Trompes de chasse Obernai

Festival les mardis de l’orgue Merklin Orgue et Trompes de chasse

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 21:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Proposé par l’Association Les Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre du Festival Les Mardis de l’Orgue Merklin. Cette soirée aura pour interprètes les Trompes de chasse de Mollkirch et l’organiste Roland Lopes.

La société de TROMPES DE CHASSE Les échos du Guirbaden de Mollkirch, créée en 1965, sonne les tableaux de chasse, les messes de mariages, les messes de jubilés, les anniversaires et les traditionnelles messes de Saint Hubert. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69 contact@merklin.fr

English :

Proposed by the Association Les Amis de l’orgue Merklin, as part of the Festival Les Mardis de l’Orgue Merklin. This evening will feature the Trompes de chasse de Mollkirch and organist Roland Lopes.

