Festival Les Nuits du Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain Saint-Sernin-du-Plain
Festival Les Nuits du Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain Saint-Sernin-du-Plain dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Sernin-du-Plain
Festival Les Nuits du Mont Rome
Saint-Sernin-du-Plain Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-12
Les nuits du Mont Rome festival de musique sur un théâtre en plein air, 26e édition, musique classique et du monde, partage, convivialité, famille, amis, soirée complète avec restauration et dégustation de vins, sur des chapiteaux au dessus du théâtre sous la lune et les étoiles. .
Saint-Sernin-du-Plain Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr
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English : Festival Les Nuits du Mont Rome
L’événement Festival Les Nuits du Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-04-14 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I