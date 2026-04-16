Festival Les Nuits du Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain Saint-Sernin-du-Plain

Saint-Sernin-du-Plain

Festival Les Nuits du Mont Rome

Saint-Sernin-du-Plain Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-12

Les nuits du Mont Rome festival de musique sur un théâtre en plein air, 26e édition, musique classique et du monde, partage, convivialité, famille, amis, soirée complète avec restauration et dégustation de vins, sur des chapiteaux au dessus du théâtre sous la lune et les étoiles. .

Saint-Sernin-du-Plain Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Nuits du Mont Rome

L’événement Festival Les Nuits du Mont Rome Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-04-14 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I