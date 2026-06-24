Les Révélations font leur cinéma Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Sernin-du-Plain

Les Révélations font leur cinéma

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Les Révélations font leur cinéma .

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr

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English : Les Révélations font leur cinéma

L’événement Les Révélations font leur cinéma Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)