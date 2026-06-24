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Pass des Nuits Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain

Pass des Nuits Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Théâtre David
Adresse
Route de Mazenay
Ville
71510 Saint-Sernin-du-Plain
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:45:00
Tarif
140 140 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Sernin-du-Plain

Pass des Nuits

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:45:00
fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Tous les concerts de la saison 2026 des Nuits du Mont Rome   .

Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61  contact@nuitsdumontrome.fr

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English : Pass des Nuits

L’événement Pass des Nuits Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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