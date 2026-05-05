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Festival Les Oies Sauvages – Une nuée de Mi-Fête Mi-Affaires, La Patte d’Oie – 60 rue Jean Jaurès – 29100 Douarnenez, Douarnenez

Festival Les Oies Sauvages – Une nuée de Mi-Fête Mi-Affaires, La Patte d’Oie – 60 rue Jean Jaurès – 29100 Douarnenez, Douarnenez

Festival Les Oies Sauvages – Une nuée de Mi-Fête Mi-Affaires, La Patte d’Oie – 60 rue Jean Jaurès – 29100 Douarnenez, Douarnenez mercredi 20 mai 2026.

Lieu : La Patte d'Oie - 60 rue Jean Jaurès - 29100 Douarnenez

Adresse : 60 rue jean jaurès 29100

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : prix libre

Festival Les Oies Sauvages – Une nuée de Mi-Fête Mi-Affaires 20 – 24 mai La Patte d’Oie – 60 rue Jean Jaurès – 29100 Douarnenez Finistère

prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T22:00:00+02:00

LES OIES SAUVAGES
une nuée de Mi-Fête Mi-Affaires
du 20 au 24 mai

à la Patte d’Oie – Café pour tout
60 rue Jean Jaurès – 29100 Douarnenez

• Mercredi 20 à 18h : Concert et projections : Vendanges en Utopies + J-L Thomas / T. Le Net
• Jeudi 21 à 18h : Fest-Noz : TAN + Latar + Mickael Vidal
– Samedi 23 – entre 9h et 18h – Balades aux Plomarch (contes, musiques, siestes et surprises)
• Samedi 23 à 18h : Concert – La STPO (société timide à la parade des oiseaux)
• Dimanche 24 à 18h : Blind-test & Boum

Ainsi qu’un atelier d’improvisation par Seijiro Murayama, une kermesse sonique par le collectif Brut Pop, et un atelier Bonjour la Danse par Lucie Lintanf.

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Pour sa 4ème édition, MFMA explore les hauts de Douarnenez, entre vendanges utopiques, balades sonores et poétiques, et bêtises pour petit.es et grand.es… Et un fest-noz, bien sûr ! concert fest-noz

Florian Stéphant

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