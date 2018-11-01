Festival Les plages Musicales Complexe sportif du Loch Damgan

Damgan

Festival Les plages Musicales

Complexe sportif du Loch Boulevard de l’Atalante Damgan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association Vague A Bond remet ça ! La sixième édition du festival Les Plages Musicales

11h à 18h

Prix libre

Les habitant.e.s et associations du coin vous présentent leurs projets ateliers de danse, loisirs créatifs, bien-être, fanfare, tournois de jeux, sensibilisation à la protection de l’environnement… De belles animations pour petits et grands !

Au programme

* SOVIET SUPREM Électro, hip-hop et sonorités balkaniques

* LA PHAZE Dum’n’bass, punk et jungle

* BLOYET BROTHERS Funk, groove et fusion

* SOLAR PROJECT Solaire, dansant et énergique

* LES FRÈRES JACKFRUIT Dj Sets/Tropico-Pluriels

• Sur le temps du midi, vous pourrez profiter d’un bar à huîtres et vin blanc, apéro-fraîcheur garantie ??

• Dès le début d’après-midi et jusqu’à la fin de soirée, un stand restauration avec des plats faits-maison ainsi qu’une buvette proposant de la bière artisanale locale (entre autre) seront ouverts pour régaler vos papilles et vous abreuver ??

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Quelques infos pratiques

NOUVEAU LIEU

Complexe Sportif du Loch (56750)

4 Juillet 2026

Event https://facebook.com/events/s/festival-damgan-les-plages-mus/2085831208939157/

Prix libre pour les moins de 12ans

Buvette sur place avec bières locales et softs

Restauration sur place

Moyens de paiement acceptés CB, espèces, chèques

Bouchons d’oreilles et casques pour enfant à disposition

Toute sortie est définitive après 17h30

Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de l’événement

Objets dangereux et alcool perso sont interdits .

Complexe sportif du Loch Boulevard de l’Atalante Damgan 56750 Morbihan Bretagne +33 6 87 76 72 14

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English :

L’événement Festival Les plages Musicales Damgan a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56