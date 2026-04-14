Visites du Moulin de Kervoyal, Rendez-vous au pied du moulin, Damgan

Visites du Moulin de Kervoyal Samedi 27 juin, 10h30, 14h30 Rendez-vous au pied du moulin Morbihan

visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Nous organisons une visite le matin à 10h30 et une visite l’après-midi à 14h30. Inscription OT obligatoire.

15 personnes maximum par visite.

Les visites se déroulent en plusieurs parties : historique, visite extérieure, visite intérieure, étapes de la rénovation.

Prévoir des chaussures adaptées. L’accès à l’intérieur peut être difficile aux jeunes enfants et aux personnes à mobilité réduite.

Parking dans le champ à l’entrée du chemin.

Rendez-vous au pied du moulin moulin de kervoyal Damgan Damgan 56750 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.arpd.kervoyalendamgan.fr/ »}]

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