Festival Les RDV du 10 Saint-Malo-de-Beignon

Saint-Malo-de-Beignon

Festival Les RDV du 10

10 rue de la république Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Un week-end festif et convivial mêlant arts visuels, créations, musique et activités participatives. Entre exposition collective, ateliers, balade contée, concert et animations pour tous les âges, le festival invite à découvrir, expérimenter et partager dans une ambiance chaleureuse et accessible.

Détail des activités

Coin lecture fanzines éditions (salle des fêtes)

Dans la salle des fêtes de la mairie, un espace calme sera aménagé avec des coussins. Les visiteur·euse·s pourront y consulter librement une sélection de fanzines et d’éditions prêtés par des étudiant·e·s des Beaux-Arts de Rennes.

Chasse au trésor (jardin des Évêques)

Une chasse au trésor autonome prendra place dans le Jardin des Évêques. Ce jeu de piste invitera les participant·e·s à explorer le jardin à la recherche de totems en céramique émaillée dissimulés dans l’espace. Sous chaque totem se trouvera un indice (symbole ou lettre, à définir) permettant, une fois réunis, de découvrir l’emplacement du trésor.

Coloriage géant (salle des fêtes)

Un coloriage grand format, imaginé par l’illustratrice Margot Maroy Boyer, sera mis à disposition du public.

Exposition artistique “Réentendre le parquet grincer” (vieille école)

L’exposition se tiendra dans la vieille école et réunira 12 artistes aux pratiques variées dessin, peinture, photographie, installation et sculpture. Ce projet vise à mettre en valeur ce lieu chargé d’histoire, en dialoguant avec son architecture et son atmosphère singulière.

Vente de gâteaux et boissons (tonnelle ou salle des fêtes)

Un espace de restauration légère proposera gâteaux et boissons. Selon la météo, il sera installé soit sous une tonnelle à proximité de la vieille école, soit dans la salle des fêtes.

Vide-grenier

Un vide-grenier permettra la vente de vêtements et d’objets divers. Les bénéfices seront reversés à l’association.

Animations spécifiques

Ouverture du festival (salle des fêtes)

Vernissage avec un court discours de présentation de l’association. Moment convivial autour de boissons.

Balade contée

Une balade contée autour des légendes de Brocéliande sera proposée par Jade, au bord du lac.

Ateliers de création (salle des fêtes)

Deux ateliers créatifs seront proposés au cours du week-end

Samedi création de bijoux en perles et macramé avec Elena Arevalo.

Dimanche atelier de teinture végétale.

Tombola et vente de gâteaux (salle des fêtes ou tonnelle)

Une tombola sera organisée en parallèle de la vente de gâteaux.

Concert, DJ set et repas

Le Camping d’Aleth proposera une formule à 10 €, comprenant

un repas (option végétarienne ou non) et une boisson

En parallèle du repas, une artiste ouvrira la soirée en musique, suivie d’un DJ set assuré par des étudiant·e·s des Beaux-Arts.

Clôture du festival

Un moment de clôture viendra marquer la fin du festival. .

10 rue de la république Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 76 16

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English :

L’événement Festival Les RDV du 10 Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande