Journée d’animations autour de la navigation préhistorique Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon

Journée d’animations autour de la navigation préhistorique

Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Durant une journée, découvrez l’étang d’Aleth en immersion autour de la Préhistoire, de la navigation et du mégalithisme.

Au programme baptêmes en pirogue et en bateau de roseaux, découverte des premières embarcations préhistoriques, jeux en autonomie, et ateliers participatifs. À travers des démonstrations, des expérimentations et des échanges avec les médiateurs, petits et grands deviennent acteurs de leur découverte.

Une expérience ludique, scientifique et participative, pour comprendre les savoir-faire des sociétés préhistoriques et s’approprier un patrimoine vivant, accessible et à préserve.

Le mercredi 5 août, de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 18h30

Réservation obligatoire, en ligne à partir du 16 juin ou en office de tourisme

Lieu de rendez-vous bâtiment en bois de la base de loisirs .

Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée d’animations autour de la navigation préhistorique Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande