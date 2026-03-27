Balade contes et créations de nature Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon

Balade contes et créations de nature

Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-12

Prêts pour un voyage entre imaginaire et réalité ? Installez-vous tranquillement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et laissez les contes vous emmener à la découverte d’arbres, de fleurs, d’animaux, de korrigans et d’autres personnages légendaires de Bretagne et d’ailleurs.

Préparez-vous à rentrer dans leur pour vous initier à quelques savoir-faire voyager dans le ciel, créer des parfums des bois, faire siffler les herbes et regarder danser les arbres.

Le mardi 7 juillet et mercredi 12 août, de 14h30 à 16h30

Réservation obligatoire, en ligne à partir du 16 juin ou en office de tourisme

Lieu de rendez-vous bâtiment en bois de la base de loisirs .

Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Balade contes et créations de nature Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande