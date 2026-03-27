Balade contes et créations de nature Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon
Balade contes et créations de nature Base de loisirs Saint-Malo-de-Beignon mardi 7 juillet 2026.
Balade contes et créations de nature
Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-12
Prêts pour un voyage entre imaginaire et réalité ? Installez-vous tranquillement, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et laissez les contes vous emmener à la découverte d’arbres, de fleurs, d’animaux, de korrigans et d’autres personnages légendaires de Bretagne et d’ailleurs.
Préparez-vous à rentrer dans leur pour vous initier à quelques savoir-faire voyager dans le ciel, créer des parfums des bois, faire siffler les herbes et regarder danser les arbres.
Le mardi 7 juillet et mercredi 12 août, de 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire, en ligne à partir du 16 juin ou en office de tourisme
Lieu de rendez-vous bâtiment en bois de la base de loisirs .
Base de loisirs Bâtiment en bois Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75
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English :
L’événement Balade contes et créations de nature Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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