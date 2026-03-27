Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Etang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon
Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Etang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon vendredi 17 juillet 2026.
Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour
Etang d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:20:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez participer au Kenleur Tour 2026 !
Au programme, musiques et danses bretonnes au camping d’Aleth !
Buvette et petite restauration sur place
Gratuit et en accès libre pour tous, de 19h à 22h20 le vendredi 17 juillet. .
Etang d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75
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L’événement Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande