Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Etang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon

Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour

Etang d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:20:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez participer au Kenleur Tour 2026 !

Au programme, musiques et danses bretonnes au camping d’Aleth !

Buvette et petite restauration sur place

Gratuit et en accès libre pour tous, de 19h à 22h20 le vendredi 17 juillet. .

Etang d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Concert de musiques et danses bretonnes Kenleur Tour Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande