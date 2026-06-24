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Spectacle La Malle Enchantée Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon

mercredi 22 juillet 2026 · Etang du château d'Aleth · Saint-Malo-de-Beignon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Etang du château d'Aleth
Adresse
Camping d'Aleth
Ville
56380 Saint-Malo-de-Beignon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Malo-de-Beignon

Spectacle La Malle Enchantée

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 21:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Découvrez un spectacle unique, interactif et pour toute la famille ! La Malle enchantée!
Par le Studio Cavero Delattre.   .

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62 

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English :

L’événement Spectacle La Malle Enchantée Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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