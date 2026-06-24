Spectacle La Malle Enchantée Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon

Informations pratiques

Saint-Malo-de-Beignon

Spectacle La Malle Enchantée

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 21:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez un spectacle unique, interactif et pour toute la famille ! La Malle enchantée!

Par le Studio Cavero Delattre. .

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62

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English :

L’événement Spectacle La Malle Enchantée Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande