Spectacle La Malle Enchantée Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon
mercredi 22 juillet 2026 · Etang du château d'Aleth · Saint-Malo-de-Beignon
Informations pratiques
Saint-Malo-de-Beignon
Spectacle La Malle Enchantée
Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 21:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez un spectacle unique, interactif et pour toute la famille ! La Malle enchantée!
Par le Studio Cavero Delattre. .
Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62
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English :
L’événement Spectacle La Malle Enchantée Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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