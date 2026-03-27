Cinéma en plein air Les Trois Mousquetaires d’Artagnan

Base de loisirs L’Étang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 22:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Pas tout à fait les pieds dans l’eau mais presque, venez passez un moment de détente lors d’une séance de cinéma en plein-air! Venez regarder en famille ou entre ami(e)s le film Les Trois Mousquetaires d’Artagnan de Martin Bourboulon !

Pour plus de confort: apportez votre siège et votre plaid!

Le mercredi 29 juillet à 22h, rendez-vous à la Base de Loisirs à 22h. Pour compléter cette belle soirée, un repas est proposé au camping d’Aleth (informations et réservations au 06 78 96 10 62).

Accès libre sans réservation Gratuit. .

Base de loisirs L’Étang d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Cinéma en plein air Les Trois Mousquetaires d’Artagnan Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande