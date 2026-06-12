Soirées contées avec Katia Bessette Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon
Soirées contées avec Katia Bessette Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon lundi 3 août 2026.
Saint-Malo-de-Beignon
Soirées contées avec Katia Bessette
Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Au moment où le soleil invite les poules à se coucher, rassemblons-nous pour la veillée.
Venez comme vous êtes, en chaussons ou en chaussures de randonnée, installez-vous sous le ciel étoilé, et selon l’humeur et l’envie, je vous conterai des contes de fées, des légendes horrifiques, des histoires à dormir debout et des mensonges pleins de vérités !
Soirée offerte par le camping d’Aleth De 19h à 22h
Offre menu plat, dessert, boisson 22 €/ adulte, 16 € enfant 12 ans
Renseignement et réservation 06 78 96 10 62 ou info@camping-aleth.fr .
Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62
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English :
L’événement Soirées contées avec Katia Bessette Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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