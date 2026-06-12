Soirées contées avec Katia Bessette Etang du château d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon

Saint-Malo-de-Beignon

Soirées contées avec Katia Bessette

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Au moment où le soleil invite les poules à se coucher, rassemblons-nous pour la veillée.

Venez comme vous êtes, en chaussons ou en chaussures de randonnée, installez-vous sous le ciel étoilé, et selon l’humeur et l’envie, je vous conterai des contes de fées, des légendes horrifiques, des histoires à dormir debout et des mensonges pleins de vérités !

Soirée offerte par le camping d’Aleth De 19h à 22h

Offre menu plat, dessert, boisson 22 €/ adulte, 16 € enfant 12 ans

Renseignement et réservation 06 78 96 10 62 ou info@camping-aleth.fr .

Etang du château d’Aleth Camping d’Aleth Saint-Malo-de-Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 96 10 62

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L’événement Soirées contées avec Katia Bessette Saint-Malo-de-Beignon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande