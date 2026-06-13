Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes
Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes dimanche 30 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 –
Gratuit : oui
40e édition – du 24 au 30 août 2026 à Nantes Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois l’un des plus grands festivals de jazz en France et un rassemblement nautique rare. Entièrement gratuit, il prend place chaque fin d’été depuis 1987, durant une semaine, en extérieur sur l’espace public. Le festival se déroule à Nantes et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique, sur 86 km le long de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest. Plus d’informations sur https://www.rendezvouserdre.com/
Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
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