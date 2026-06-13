Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance Nantes Centre et Quartiers Nantes dimanche 30 août 2026.

Lieu : Nantes Centre et Quartiers

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-30 –
Gratuit : oui   

40e édition – du 24 au 30 août 2026 à Nantes Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois l’un des plus grands festivals de jazz en France et un rassemblement nautique rare. Entièrement gratuit, il prend place chaque fin d’été depuis 1987, durant une semaine, en extérieur sur l’espace public. Le festival se déroule à Nantes et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique, sur 86 km le long de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest. Plus d’informations sur https://www.rendezvouserdre.com/

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

Accueil


Afficher la carte du lieu Nantes Centre et Quartiers et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)