Informations pratiques

Collioure

FESTIVAL LES ROUTES GITANES 3ÈME EDITION

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28 11:30:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29

La 3e édition du Festival Les Routes Gitanes vous donne rendez-vous les 28 et 29 juillet au Château Royal de Collioure et sur la place du 18 Juin. Durant deux jours, vibrez au rythme d’El Paio de Gracias, Iria trio ou encore Rumba Coumo. L’entrée est libre et gratuite (places limitées, site non-fumeur).

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43

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English :

The 3rd edition of the Les Routes Gitanes Festival takes place on July 28 and 29 at the Château Royal in Collioure and on Place du 18 Juin. For two days, dance to the rhythms of El Paio de Gracias, Iria Trio, and Rumba Coumo. Admission is free (limited seating; smoking is not permitted on the premises).

L’événement FESTIVAL LES ROUTES GITANES 3ÈME EDITION Collioure a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE COLLIOURE