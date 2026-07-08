Informations pratiques

Collioure

SOIRÉE PRIVÉE DES AMIS DU MUSÉE

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le 16 juillet, rejoignez-nous pour une soirée dans les jardins du musée présentation des projets par Claire Muchir, apéritif musical avec l’ensemble Mayanga, puis visite commentée de l’exposition Je laisse la peinture pour plus tard . Événement réservé aux Amis du Musée (adhésion possible sur place). Inscription obligatoire amisdumusee@museecollioure.com

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4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie amisdumusee@museecollioure.com

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English :

On July 16, join us for an evening in the museum gardens: a presentation of the projects by Claire Muchir, a musical aperitif with the Mayanga ensemble, followed by a guided tour of the exhibition “I’ll Leave the Painting for Later.” Event reserved for Friends of the Museum (membership available on-site). Registration required: amisdumusee@museecollioure.com

L’événement SOIRÉE PRIVÉE DES AMIS DU MUSÉE Collioure a été mis à jour le 2026-07-04 par OT DE COLLIOURE