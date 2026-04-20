MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure
MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure jeudi 9 juillet 2026.
Collioure
MARCHÉ DES CRÉATEURS
Esplanade François Bernadi Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-09-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10
Les artisans à l’honneur ! Une joyeuse bande de créateurs locaux sélectionnés avec soin seront heureux de vous accueillir et de vous présenter leur travail. Venez à la rencontre de ces artisans aux multiples savoir-faire (céramiques, savons, textile, bois, pierre, etc.).
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Esplanade François Bernadi Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com
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English :
Artisans in the spotlight! A merry band of carefully selected local creators will be delighted to welcome you and show you their work. Come and meet these artisans with their many skills (ceramics, soaps, textiles, wood, stone, etc.).
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure a été mis à jour le 2026-06-26 par A.D.T des Pyrénées-Orientales
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