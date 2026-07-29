FÊTES DE SAINT VINCENT 17 AOÛT FÊTE DU PORT D’AVALL Collioure
lundi 17 août 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
FÊTES DE SAINT VINCENT 17 AOÛT FÊTE DU PORT D’AVALL
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-17 23:45:00
Date(s) :
2026-08-17
La ville de Collioure vous invite aux fêtes de Saint Vincent ! Le 17 août 9h30 Jeux traditionnels ; 10h –18h MOOV’TOI ; 11h –Sardane; 11h45 LES MALS PARITS ; 18h Sardanes ; 19h LES MALS PARITS ; 21h30 G63 Pop Rock
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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
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English :
The town of Collioure invites you to the Saint Vincent Festival! August 17, 9:30 a.m. Traditional games; 10:00 a.m.–6:00 p.m. MOOV?TOI; 11:00 a.m. Sardana; 11:45 a.m. LES MALS PARITS; 6:00 p.m. Sardanas; 7:00 p.m. LES MALS PARITS; 9:30 p.m. G63 Pop Rock
L’événement FÊTES DE SAINT VINCENT 17 AOÛT FÊTE DU PORT D’AVALL Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE
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