SPECTACLE IMPRENABLE AU CHÂTEAU ROYAL Collioure
jeudi 30 juillet 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
SPECTACLE IMPRENABLE AU CHÂTEAU ROYAL
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-30 16:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-07-31
Les 30 et 31 juillet à 16h30, le Château royal de Collioure accueille IMPRENABLE, un spectacle familial de cape et d’épée mêlant escrime artistique, humour et suspense. Plongez en 1667 aux côtés de Vauban et de sa mystérieuse secrétaire pour une aventure théâtrale d’une heure dans un cadre exceptionnel.
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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr
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English :
On July 30 and 31 at 4:30 p.m., the Royal Castle of Collioure will host *IMPRENABLE*, a family-friendly swashbuckling show that blends artistic fencing, humor, and suspense. Travel back to 1667 alongside Vauban and his mysterious secretary for a one-hour theatrical adventure in an exceptional setting.
L’événement SPECTACLE IMPRENABLE AU CHÂTEAU ROYAL Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE
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