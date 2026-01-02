VISITE GUIDÉE VOYAGE DANS L’HISTOIRE

6 Rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 –

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Explorez Collioure à travers son histoire fascinante. De grand port commercial à place forte, puis de village de pêcheurs à cité des peintres, découvrez les multiples visages de cette ville aux influences variées et au patrimoine aussi riche que surprenant.

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6 Rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Explore Collioure’s fascinating history. From major trading port to stronghold, then from fishing village to painter’s town, discover the many faces of this town of varied influences and a heritage as rich as it is surprising.

L’événement VISITE GUIDÉE VOYAGE DANS L’HISTOIRE Collioure a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE COLLIOURE