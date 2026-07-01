Informations pratiques

Collioure

NOCTURNE DES ARTS COLLIOURE

Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

L’association Les Artistes de Collioure vous invite à la première Nuit des Arts, samedi 22 juillet 2026. Rencontrez les artistes, découvrez leurs œuvres et leur univers créatif sur le Front de Mer, dans les ateliers et galeries. Exposition et animation de 18h à 23h Place du 18 Juin.

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Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The association Les Artistes de Collioure invites you to the first Nuit des Arts on Saturday, July 22, 2026. Meet the artists, discover their works and their creative worlds along the waterfront, in studios, and in galleries. Exhibition and activities from 6:00 p.m. to 11:00 p.m. at Place du 18 Juin.

L’événement NOCTURNE DES ARTS COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE