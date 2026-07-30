UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Collioure

CAFÉ ART Collioure

lundi 3 août 2026 · Collioure

CAFÉ ART Collioure

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 Rue Antonio Machado
Ville
66190 Collioure
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Collioure

CAFÉ ART

2 Rue Antonio Machado Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-17

Participez à une rencontre conviviale autour d’un café pour échanger sur l’art contemporain avec Laetitia Deloustal, docteure en histoire de l’art. Un moment ouvert à tous, sans formalité, pour découvrir et discuter d’art en toute simplicité.
  .

2 Rue Antonio Machado Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46  contact@museecollioure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a casual get-together over coffee to discuss contemporary art with Laetitia Deloustal, who holds a Ph.D. in art history. This informal event is open to everyone—no formalities required—so you can discover and discuss art in a relaxed setting.

L’événement CAFÉ ART Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE

À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)