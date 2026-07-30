CAFÉ ART Collioure
lundi 3 août 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
CAFÉ ART
2 Rue Antonio Machado Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:30:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-17
Participez à une rencontre conviviale autour d’un café pour échanger sur l’art contemporain avec Laetitia Deloustal, docteure en histoire de l’art. Un moment ouvert à tous, sans formalité, pour découvrir et discuter d’art en toute simplicité.
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2 Rue Antonio Machado Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com
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English :
Join us for a casual get-together over coffee to discuss contemporary art with Laetitia Deloustal, who holds a Ph.D. in art history. This informal event is open to everyone—no formalities required—so you can discover and discuss art in a relaxed setting.
L’événement CAFÉ ART Collioure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE COLLIOURE
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