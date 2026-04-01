RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure
RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure lundi 13 avril 2026.
Collioure
RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE
Gare de Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 49 – 49 – 39
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-13 09:15:00
fin : 2026-07-08 11:45:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-29 2026-05-04 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-25 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-06
Départs les mercredis et certains lundis à 9h15, réservation la veille avant 20h. RDV gare de Collioure. Durée: 2h30 à 3h. Parcours entre vignes et reliefs, adaptable à tous niveaux. Casque fourni, taille 1,50 à 1,95 m. Niveau Bases du VTT requises rouler, freiner, changer les vitesses.
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Gare de Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Departures on Wednesdays and some Mondays at 9.15am, booking the day before by 8pm. Departure from Collioure train station. Duration: 2h30 to 3h. Route between vineyards and hills, suitable for all levels. Helmet supplied, height 1.50 to 1.95 m. Level: Basic mountain biking skills required: riding, braking, shifting gears.
L’événement RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE COLLIOURE