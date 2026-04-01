Collioure

RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE

Gare de Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 49 – 49 – 39

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-13 09:15:00

fin : 2026-07-08 11:45:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-27 2026-04-29 2026-05-04 2026-05-06 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-25 2026-05-27 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-06

Départs les mercredis et certains lundis à 9h15, réservation la veille avant 20h. RDV gare de Collioure. Durée: 2h30 à 3h. Parcours entre vignes et reliefs, adaptable à tous niveaux. Casque fourni, taille 1,50 à 1,95 m. Niveau Bases du VTT requises rouler, freiner, changer les vitesses.

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Gare de Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Departures on Wednesdays and some Mondays at 9.15am, booking the day before by 8pm. Departure from Collioure train station. Duration: 2h30 to 3h. Route between vineyards and hills, suitable for all levels. Helmet supplied, height 1.50 to 1.95 m. Level: Basic mountain biking skills required: riding, braking, shifting gears.

L’événement RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE COLLIOURE