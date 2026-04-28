Collioure

VISITE DES CAVES DE PIETRI GÉRAUD + DÉGUSTATION

22, rue Pasteur Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-28 16:30:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08

Le domaine Pietri Géraud vous invite à découvrir ses caves avec guide Stéphane et à percer les secrets de vinification. La visite se conclut par une dégustation conviviale. Adaptée aux familles avec jus de raisin pour les jeunes, elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux talons.

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22, rue Pasteur Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 biketruckalbera@gmail.com

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English :

Domaine Pietri Géraud invites you to discover its cellars with guide Stéphane, and discover the secrets of wine-making. The tour concludes with a convivial tasting. Suitable for families, with grape juice for youngsters, it is not accessible to people with reduced mobility or heels.

L’événement VISITE DES CAVES DE PIETRI GÉRAUD + DÉGUSTATION Collioure a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE COLLIOURE