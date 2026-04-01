Collioure

BALADES NATURALISTES DU MARDI

6, rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:15:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Direction Nature propose des sorties naturalistes dédiées à la faune et la flore, pour observer et partager la nature tout en enrichissant ses connaissances. L’activité offre une approche globale des milieux. La sortie porte sur la biodiversité du village et ses adaptations.

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6, rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 31 josephhiard@sfr.fr

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English :

Direction Nature offers naturalist outings dedicated to flora and fauna, to observe and share nature while enriching your knowledge. The activity offers a global approach to environments. The outing focuses on the village’s biodiversity and adaptations.

L’événement BALADES NATURALISTES DU MARDI Collioure a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DE COLLIOURE