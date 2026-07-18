Informations pratiques

Collioure

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Esplanade François Bernadi Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

Les artisans à l’honneur ! Une joyeuse bande de créateurs locaux sélectionnés avec soin seront heureux de vous accueillir et de vous présenter leur travail. Rendez-vous à l’Esplanade François Benardi au Faubourg de 18h à 23h30 le mardi 4 août et mercredi 5 août.

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Esplanade François Bernadi Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Honoring the artisans! A cheerful group of carefully selected local creators will be happy to welcome you and showcase their work. Join us at the Esplanade François Benardi in the Faubourg from 6:00 p.m. to 11:30 p.m. on Tuesday, August 4, and Wednesday, August 5.

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE COLLIOURE