VISITE GUIDÉE COLLIOURE INSOLITE

Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-09 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-28

Partez pour une balade unique au cœur de Collioure, entre anecdotes surprenantes et trésors cachés. Laissez-vous guider à travers les détails méconnus de la ville et vivez une expérience authentique, à la découverte de son charme discret et de son histoire.

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Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Take a unique stroll through the heart of Collioure, with its surprising anecdotes and hidden treasures. Let us guide you through the little-known details of the town and enjoy an authentic experience, discovering its discreet charm and its history.

L’événement VISITE GUIDÉE COLLIOURE INSOLITE Collioure a été mis à jour le 2026-03-17 par OT DE COLLIOURE