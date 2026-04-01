STAGE THÉÂTRE ENFANTS/ADOLESCENTS Collioure
STAGE THÉÂTRE ENFANTS/ADOLESCENTS Collioure lundi 20 avril 2026.
Collioure
STAGE THÉÂTRE ENFANTS/ADOLESCENTS
13, rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 150 – 150 – 150
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Stage de théâtre destiné aux enfants et adolescents, proposant une découverte du jeu à travers des scènes du répertoire, l’improvisation et l’expression corporelle et vocale. Les participants développent imagination, écoute et confiance dans un cadre bienveillant, jusqu’à une représentation finale conviviale partagée avec leurs proches.
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13, rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 23 89 76 artventurecontact@gmail.com
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English :
A theater workshop for children and teenagers, exploring acting through scenes from the repertoire, improvisation and physical and vocal expression. Participants develop imagination, listening skills and confidence in a caring environment, culminating in a final performance shared with friends and family.
L’événement STAGE THÉÂTRE ENFANTS/ADOLESCENTS Collioure a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DE COLLIOURE
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