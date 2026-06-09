Collioure

UN SOIR AU CHÂTEAU

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 9 – 9 – 9

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin à 21h, vivez une visite nocturne inédite du Château Royal de Collioure. Entre découverte guidée et contes de Wilfried Delahaie, laissez-vous emporter par les légendes de chevaliers et pêcheurs. Une immersion poétique et historique, gratuite pour les moins de 26 ans. Réservation conseillée.

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 89 68

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English :

On Saturday, June 13 at 9pm, enjoy a unique nocturnal tour of the Château Royal de Collioure. Between guided discovery and stories by Wilfried Delahaie, let yourself be carried away by the legends of knights and fishermen. A poetic and historical immersion, free for under-26s. Reservations recommended.

L’événement UN SOIR AU CHÂTEAU Collioure a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT66