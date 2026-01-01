CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE Collioure

CONFÉRENCES DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE COLLIOURE

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2026-01-13 17:00:00

fin : 2026-02-06 19:00:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03 2026-05-22 2026-06-12

Assistez à la prochaine conférence tenue par Pierre Torres qui a pour thème La notoriété des vins catalans au temps des royaumes de Majorque et d’Aragon .

13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Join Pierre Torres for his next lecture on The fame of Catalan wines during the reigns of Majorca and Aragon .

